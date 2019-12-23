https://static.news.ru/photo/7b7b1d2e-259d-11ea-8559-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

С якутского шамана Александра Габышева, который шёл в Москву «свергать Путина», сняли подписку о невыезде. Об этом сообщил координатор организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников.

11 декабря правоохранители запретили шаману покидать страну, а 23 декабря следователь сам снял подписку о невыезде, пояснил Прянишников.

Следователь взял с него обязательство о явке по требованию в случае необходимости проведения следственных мероприятий, — цитирует его «Интерфакс».

При этом Прянишников рассказал, что в понедельник правозащитникам разрешили ознакомиться с результатами психиатрической экспертизы, которые заняли порядка 80 страниц.

Следователи не дают адвокатам его сфотографировать для детальной работы и анализа, приходится переписывать всё вручную. Это решение будем обжаловать, — добавил он.

Пойдёт ли вновь Габышев на столицу, Прянишников пока не знает, как и не знает о других его планах на ближайшее время.

Шаман начал своё пешее путешествие в марте 2019 года. До момента, когда его задержали правоохранители на трассе «Байкал», Габышев уже приблизился к Москве на три тысячи километров. Всего шаман должен был пройти восемь тысяч километров, а сам поход занять порядка двух лет. Полицейские, поймав Габышева, возбудили в его отношении уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 УК РФ). В начале октября «Правозащита Открытки» сообщила, что экспертиза признала якутского шамана невменяемым.

Ранее NEWS.ru прошёл вместе с Габышевым все «порочные круги» и попытался узнать, дадут ли ему дойти до Москвы.