Шаманов рассказал, чем отличается спецоперация от войны
Генерал Шаманов: отличие спецоперации от войны заключается в цели сберечь жизни людей
Евгений Бугров
Евгений Бугров
05:47, 20 апреля 2022
Владимир Шаманов Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press
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Бывший главком ВДВ России генерал-полковник Владимир Шаманов заявил, что между спецоперацией и войной существует важное отличие. Оно заключается в сохранении жизней мирных граждан, отметил он в беседе с изданием «Аргументы и факты».
Главное — сберечь людей. Этим специальная военная операция и отличается от войны. Война подразумевает другое отношение, война — это война, — пояснил глава «Ассоциации Героев».
Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил: победы России на Украине допустить нельзя. Он добавил, что навязанный мир, каким его видит президент РФ Владимир Путин, неприемлем.