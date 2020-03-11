Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работник скорой помощи в Сургуте приняла роды в режиме онлайн, координируя действия отца ребёнка по телефону. К моменту, когда бригада медиков прибыла на место, мальчик уже появился на свет, сообщили в департаменте здравоохранения Югры.

Там уточнили, что подобное у местных врачей произошло впервые. К таким мерам пришлось прибегнуть из-за того, что вызов поступил в тот момент, когда процесс уже начался. Супруг эмоционально сообщил диспетчеру,...