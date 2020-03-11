Поправки в Конституцию в условиях экономического и информационного давления крайне необходимы, считает председатель комитета по обороне Госдумы генерал-полковник Владимир Шаманов.
Мы знаем, что сегодня много желающих «растащить» нашу Родину на кусочки, но это не пройдёт, — подчеркнул он.
По его мнению, предложенные поправки являются своевременными и имеют для страны большое значение,
Как писал NEWS.ru, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что принятые во втором чтении Госдумой поправки в Конституцию, предусматривающие расширение социальных гарантий и дающие возможность действующему главе государства участвовать в президентских выборах, важны в условиях современной ситуации в России и касаются каждого жителя страны.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен