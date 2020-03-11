Владимир Шаманов Владимир Шаманов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поправки в Конституцию в условиях экономического и информационного давления крайне необходимы, считает председатель комитета по обороне Госдумы генерал-полковник Владимир Шаманов.

Мы знаем, что сегодня много желающих «растащить» нашу Родину на кусочки, но это не пройдёт, — подчеркнул он.

По его мнению, предложенные поправки являются своевременными и имеют для страны большое значение, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что принятые во втором чтении Госдумой поправки в Конституцию, предусматривающие расширение социальных гарантий и дающие возможность действующему главе государства участвовать в президентских выборах, важны в условиях современной ситуации в России и касаются каждого жителя страны.

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