Шамана с Урала пришлось спасать от «демона» на «Новой Битве экстрасенсов» Участнице «Новой Битвы экстрасенсов» Тамаре Халы потребовалась помощь на шоу

Фото: vk.com/tamara_khaly

Тамара Халы

Шаману с Урала Тамаре Халы потребовалась помощь после очередного выпуска шоу «Новая Битва экстрасенсов». По ее словам, которые приводит издание «Уральский меридиан», она не смогла самостоятельно избавиться от «демона». Девушке на помощь пришли другие участники выпуска.

Уже со мной все хорошо. <...> Я не смогла вытащить самостоятельно это неприятное с нижних миров. Я не думала, что это будет обсуждаться. Для меня как для практика это немножко неудобно, — рассказала Халы.

В ходе выпуска шоу в субботу, 13 апреля, экстрасенсы столкнулись с видениями в краснодарской деревне. Перед ними предстал «человек без кожи», который «проявлял желание пить кровь». Трое местных жителей накануне получили травмы с потерей крови, участники шоу должны были разобраться, что произошло.

После испытания Халы почувствовала себя плохо. Именно она «взяла на себя» существо, которое обнаружили в доме героев. Девушка не смогла самостоятельно расстаться с «демоном», ей помогли деревенский староста Александр Саков и ученица Влада Череватого Ирина Певчая.

Ранее в «Новой Битве экстрасенсов» поменялись правила. Ведущий Марат Башаров во втором выпуске объявил, что теперь экстрасенс, чье имя окажется в черном конверте, может не только получить второй шанс, но и выбрать другого кандидата на выбывание вместо себя. Участники шоу были шокированы нововведением.