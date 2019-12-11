https://static.news.ru/photo/f9ef593e-1c08-11ea-af11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Воин-шаман Александр Габышев/facebook.com

Шаман Александр Габышев, который снова пошёл в сторону Москвы «свергать Путина», был оштрафован за неповиновение полицейскому на тысячу рублей. Также представители органов власти наложили финансовые санкции на двух сторонников шамана.

Отмечается, что инцидент произошёл, когда Габышеву пытались вручить повестку к следователю. Шаман начал вести себя вызывающе и даже достал самодельный меч.

Он размахивал им в сторону сотрудников полиции и при размахивании порвал форменную куртку сотруднику полиции, — приводит слова из протокола «Правозащита Открытки».

Повестку Габышеву вручали по делу о призывах к экстремистской деятельности.

Дело в отношении Габышева по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности было возбуждено в сентябре. Якутский городской суд признал это законным, опираясь на результаты психолого-лингвистического исследования высказываний шамана. Однако до сегодняшнего дня шаману не предъявили обвинение.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, это должно быть сделано не позднее 10 суток с момента избрания меры пресечения, в противном случае мера отменяется. Поэтому мужчине не запрещено передвигаться по территории РФ.

Как 10 декабря передавал NEWS.ru, Александра Габышева, который возобновил свой поход в Москву, снова задержали. Кроме того, силовики доставили в участок и соратника шамана Евгения Ростокина.