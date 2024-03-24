SHAMAN возложил цветы к мемориалу жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Певец SHAMAN почтил память жертв теракта, который произошел 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл». На опубликованных «Известиями» кадрах видно, как исполнитель возлагает цветы к мемориалу на акции «Журавли».

По последним данным, на месте трагедии обнаружены тела 137 человек, среди них трое детей. 62 тела уже опознано. В то же время число пострадавших в результате террористического акта выросло до 180, 142 из них госпитализированы.

Ранее SHAMAN опубликовал на своем YouTube-канале песню «Реквием 22.03.24», посвященную погибшим в результате террористического акта в «Крокус Сити Холле». По словам артиста, он написал ее на следующий день после трагедии, чтобы почтить память жертв.

Певец указал в комментарии к ролику, что все средства от монетизации будут направлены на помощь пострадавшим. Также SHAMAN заявил, что готов оплатить похороны жертв теракта и взять на себя расходы по реабилитации раненых.

24 марта музыканты группы «Пикник», перед выступлением которой в «Крокусе» произошла трагедия, также возложили цветы к мемориалу жертвам трагедии. На опубликованной видеозаписи видно, что у мемориала находятся очень много людей, которые пришли почтить память погибших.