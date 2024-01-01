SHAMAN стал «дедушкой» Мизулиной SHAMAN и Мизулина поздравили россиян в образах Деда Мороза и Снегурочки

Фото: t.me/ekaterina_mizulina

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина примерили на себя образы Деда Мороза и Снегурочки, чтобы поздравить россиян с Новым годом. Видео «дедушки» SHAMAN и «внучки» опубликовала глава ЛБИ в своем Telegram-канале.

Ну что, дорогие мои, от всего сердца поздравляю вас с Новым 2024 годом! Мы с моей внучкой Снегурочкой от всего сердца желаем вам здоровья, счастья и всего самого наилучшего! — сказал SHAMAN.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в Telegram-канале предновогоднее обращение. В нем он напомнил, что в руках граждан России стабильное и уверенное развитие страны, а также благополучие будущих поколений. По его словам, народ РФ бережно хранит и продолжает традиции страны, идет вперед и побеждает своих врагов. Россиянам политик пожелал здоровья, успехов, согласия и душевного тепла.

Мысли и сердца россиян в наступающий Новый год находятся с теми, кто в настоящий момент защищает Родину на фронте, добавил политик. По его словам, нет ничего дороже боевого братства и товарища, которому можно доверить жизнь. Уходящий год потребовал сплоченности от всего многомиллионного народа России, который доказывал свой патриотизм не словом, а делом, отметил Медведев.