SHAMAN рассказал, как избежать трагедий на массовых мероприятиях в будущем SHAMAN: массовые мероприятия всегда должны быть хорошо защищены

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Массовые мероприятия должны быть хорошо защищены, и это является задачей организаторов, заявил певец SHAMAN (Ярослав Дронов) на бенефисе дрессировщика кошек Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни». Таким образом он ответил на вопрос корреспондента NEWS.ru о том, как избежать трагедий, подобных произошедшему в «Крокус Сити Холле». Артист отметил, что особенно важно задумываться над безопасностью до непосредственного проведения мероприятий.

Соблюдать безопасность на каждом концерте. Над этим вопросом надо всегда задумываться до проведения мероприятий. Вот собственно и все. Массовые мероприятия всегда должны быть хорошо защищены. Это задача организаторов, — заявил исполнитель.

До этого SHAMAN признался, что секретом его успеха может быть честность. Артист обратил внимание, что искренности не хватает во все времена, поэтому люди реагируют на нее.

Мероприятие было организовано в честь юбилея дрессировщика. 12 апреля Куклачеву исполнилось 75 лет. Артист рассказал, что он вместе со своей командой старается воспитывать молодое поколение через Школу доброты — научно-практическую лабораторию. Работа центра ориентирована на духовное и культурное воспитание детей. Как объяснил Куклачев, в этой жизни очень сложно быть добрым, но необходимо.