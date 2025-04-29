SHAMAN получил благодарность Путина

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ярослав Дронов (SHAMAN)

Певец SHAMAN сообщил в своем Telegram-канале, что получил благодарственное письмо от президента России Владимира Путина. Артист добавил, что награда стала для него свидетельством признания его и вклада в организацию мероприятий, имеющих важное значение для общества.

Служу России! — подписал пост SHAMAN

Ранее стало известно, что самым популярным артистом в России за первое полугодие 2025 года стал Сергей Жуков из группы «Руки Вверх!». Одно из изданий поделилось рейтингом российских звезд по продажам билетов на концерты. На втором месте располагаются Николай Расторгуев и группа «Любэ». На третьем месте — Надежда Кадышева. SHAMAN и Дима Билан тоже вошли в пятерку самых популярных артистов в России.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против SHAMAN. В список также вошли еще 19 деятелей культуры, среди них артисты Александр Розенбаум, Гарик Сукачев, Николай Цискаридзе, Ирина Апексимова, Егор Кончаловский, дрессировщик Юрий Куклачев, а также фехтовальщица Софья Великая.