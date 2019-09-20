https://static.news.ru/photo/20576d5c-db9d-11e9-95df-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот youtube.com/Александр Габышев Шаман

Шаман Александр Габышев, который шёл пешком в Москву для «изгнания» президента РФ Владимира Путина, сообщил о возбуждении против него уголовного дела об экстремизме.

Судить меня будут за экстремизм, за призыв к свержению власти. Адвокат есть, намерен судиться, — сказал шаман во время телефонного разговора, который размещён в якутских социальных сетях.

В настоящее время, как сказал сам шаман, он находится в Якутске у своей сестры. Он подтвердил, что его направили в психиатрическую больницу, но он смог отпроситься на один день.

Они боятся меня тронуть, потому что большие волнения по стране идут, — сообщил Габышев, подчеркнув, что в полиции его не били.

Александра Габышева, который шёл в Кремль «изгонять» Владимира Путина, задержали 19 сентября на границе с Иркутском. За ним приехали два автобуса с полицией и увезли его в сторону Улан-Удэ. На него могут завести дело по статье «Организация экстремистского сообщества».

Как ранее писал News.ru, Габышев был направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. Об этом 20 сентября сообщили представители пресс-службы регионального Минздрава.