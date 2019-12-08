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Якутский шаман Александр Габышев, подозреваемый в экстремизме, не предупредил своих защитников, что в очередной раз отправился в Москву для проведения обряда вместе с последователями и собаками.

Это первый случай в моей практике, когда подзащитный не ставит адвокатов в известность о своих планах и передвижениях. Если они и отправились в Москву, пешком из Якутии в зимние морозы точно не выбраться, — сообщил РИА Новости правозащитник Борис Андреев.

Другой адвокат мужчины Ольга Тимофеева пояснила, что Габышеву не запрещается покидать пределы республики, так как дело об экстремизме в отношении него было возбуждено 12 сентября. Но до сегодняшнего дня подзащитному не предъявили обвинение. А согласно Уголовно-процессуальному кодексу, это должно быть сделано не позднее 10 суток с момента избрания меры пресечения, в противном случае мера отменяется.

Ранее NEWS.ru писал, что якутский шаман Александр Габышев возобновил свой поход в Москву. Его сопровождают два человека и четыре собаки.

Габышев идёт в столицу с целью «изгнания Путина» и восстановления народовластия. При этом он подчёркивает, что его акция носит мирный характер. В сентябре он был задержан на трассе «Байкал» в Бурятии. В отношении него возбуждено уголовное дело о призывах к экстремистской деятельности.