https://static.news.ru/photo/54fcf3d0-386b-11ea-8ccc-fa163e074e61_660.jpg Карен Шахназаров Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Генеральный директор «Мосфильма», режиссёр Карен Шахназаров прокомментировал президентскую инициативу об изменении Конституции РФ и рассказал о своей роли в рабочей группе по подготовке конституционных поправок.

Рассуждения Шахназарова приводит «Москва 24». Послание Владимира Путина Федеральному Собранию режиссёр назвал «феноменальным» и «революционным». Режиссёр отметил, что ситуация, когда государство не находится в кризисе, а его глава добровольно предлагает передать часть своих полномочий, является уникальной.

Вспомните Октябрьскую революцию: там боролись за то, чтобы часть полномочий передать парламенту, Думе. В советское время это было основной идеей реформ 80-х годов. Сегодняшние изменения исходят от действующего главы государства, которое, повторюсь, находится в достаточно стабильном состоянии. Это уникально, — подчеркнул Шахназаров.

Гендиректор «Мосфильма» заявил, что быть членом рабочей группы для него большая честь. В таком качестве он пообещал представлять интересы российского народа.

Конечно, в том виде, в каком я эти интересы представляю. Скажем так, представляю интересы трудящихся. Пока трудно ставить сроки и говорить, когда будут видны результаты <...> это очень серьёзное и ответственное дело, — заметил режиссёр.

Как передавал NEWS.ru, Владимир Путин в рамках ежегодного обращения к Федеральному собранию озвучил ряд поправок, которые можно внести в Конституцию РФ, и предложил провести народное голосование по этому вопросу. В числе прочего глава государства допустил наделение Госдумы дополнительными инструментами влияния на формирование кабинета министров.

Глава государства своим распоряжением сформировал рабочую группу для подготовки предложений о внесении конституционных правок. Утром 16 января Путин лично поприсутствовал на первом заседании группы.