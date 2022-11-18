Шахназаров: ЧП в Польше — переломный момент в конфликте Москвы и Киева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Весь мир увидел правду об украинской провокации в Польше, и факт произошедшего может стать ключевым и одновременно переломным моментом в украинско-российском конфликте, заявил в беседе с РИА Новости российский кинорежиссер, политический аналитик Карен Шахназаров. По его словам, это не первые провокации со стороны Украины, устраиваемые с целью того, чтобы сделать Россию виноватой, однако в этот раз у них не получилось.

На этот раз это у них (у Украины. — NEWS.ru) не получилось. Весь мир узнал правду. Именно этот момент и может стать ключевым и одновременно переломным в вопросе украинско-российского конфликта, — сказал эксперт.

Шахназаров выразил удивление, заявив, что если бы расследование показало, что это была российская ракета, то это могло бы привести к началу общемирового конфликта. Однако, выяснилось, что это был украинский снаряд и в итоге не случилось ничего.

Итог — ничего, вообще никаких действий. Как такое может быть? Где логика? — подытожил он.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, однако следом президент Анджей Дуда отметил, что Варшава не имеет точной информации о ее принадлежности. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.

Согласно данным разведки США, позднее выяснилось, что это были украинские ракеты С-300, которые отклонились от курса.