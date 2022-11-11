Шахматиста Карпова отключили от ИВЛ Mash: Карпова отключили от ИВЛ и перевели в нейрохирургическое отделение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Карпов

Депутата Госдумы и бывшего чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова перевели в нейрохирургическое отделение, передает Telegram-канал Mash. Отмечается, что его состояние улучшилось, врачи отключили его от аппарата ИВЛ.

Депутата Госдумы и бывшего чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова перевели в нейрохирургическое отделение, — сообщает канал.

Помощник шахматиста Альберт Степанян в беседе с телеканалом «Звезда» подтвердил положительную динамику в состоянии Карпова, однако отметил, что говорить о выписке пока рано. По его словам, депутат уже дает распоряжения помощникам.

Ранее стало известно, что Карпова госпитализировали из-за того, что он «неудачно упал» на выходе из здания Госдумы. Собеседник телеканала уточнил, что депутата обнаружили без сознания. После его отправили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи диагностировали у шахматиста перелом бедра и закрытую черепно-мозговую травму. По словам бизнесмена Андрея Ковалева, на Карпова напали на выходе из Госдумы.

Ряд СМИ писали, что Карпов находится в крайне тяжелом состоянии. Гроссмейстер еще 5 ноября был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.