Шабутдинов рассказал, чем занимался в СИЗО Блогер Шабутдинов заявил, что играет с сокамерниками в нарды

Фото: t.me/moscowcourts

Блогер и бизнес-коуч Аяз Шабутдинов, находящийся в СИЗО № 2 («Бутырка»), рассказал, что играл с сокамерниками в нарды, передает РБК. Таким образом он прокомментировал условия содержания в изоляторе.

У нас все хорошо, мы какое-то время сидели втроем, у меня камера четырехместная. <...> И на свободной шконке поставили коробку, у нас есть деревянные нарды, и на эту коробку мы поставили нарды. Потом у моего сокамерника есть что-то похожее на плед. <...> И можно было садиться, у тебя здесь коробка <...>, сверху нарды, и ты сидишь и кушаешь, как будто ты в чайхане, — рассказал он.

Шабутдинов добавил, что потом к ним посадили четвертого человека и «закончилась чайхана». При этом он выразил надежду на открытие спортзала.

До этого суд в Москве продлил арест Шабутдинову, которого обвиняют по 15 эпизодам мошенничества, на два месяца. Прокурор просил продлить заключение под стражей, чтобы проверить новые заявления от потерпевших. Бизнес-коуч останется под арестом минимум до 16 февраля.

Ранее на блогера и инфобизнесмена поступило еще семь новых заявлений от клиентов, которые оказались недовольны качеством образовательной программы в «Like Центре». Они обвинили бизнес-коуча в мошенничестве и хищении их средств. Недовольные заявители отмечают, что потратили на образовательные курсы от 150 до 350 тысяч рублей, но ничему не научились.