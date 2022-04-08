«Шабат шалом вам из Подмосковья»: Собчак — об израильском гражданстве

Российская телеведущая Ксения Собчак в своём Telegram-канале опубликовала видео-ролик, в котором высмеяла слухи о получении ею израильского гражданства. По словам теледивы, живёт она сейчас в Подмосковье и место жительства не меняла.

Нахожусь на великой реке Иордан в районе Рублёво-Успенского шоссе. Вот, видите тут у нас в Израиле тоже лёд, уточки, причал и ресторан, который очень похож на подмосковный ресторан Аркадия Новикова. Но это все фотообои, потому что я сейчас нахожусь как минимум у Стены Плача, — пошутила телеведущая.

Она подчеркнула, что квартиру в центре Москвы продала, потому что уже давно живёт и работает в подмосковном доме, который хорошо известен зрителям её YouTube-канала.

И кстати для тех, кто помимо гражданства встревожен жилплощадью, живу я за городом уже лет восемь, там же иногда снимаю свои выпуски. Дом мой знаком моим дорогим подписчикам, место жительства не меняла, в гости звать не буду. Шабат шалом вам из Подмосковья, — добавила Собчак.

Квартиру в центре Москвы, расположенную в элитном жилом комплексе района Хамовники, Собчак продала несколько дней назад за $10,3 млн. 4 апреля она была переоформлена на совладельца букмекерской конторы «Фонбет» Максима Кирюхина.

На следующий день Собчак предупредила подписчиков о том, что кто-то от её имени отправляет «мутные» предложения о создании новой партии в России, и случайно проговорилась о возвращении в Москву.

Информацию о получении российской журналисткой и телеведущей израильского гражданства сообщила газета Haaretz. Мать Собчак, Людмила Нарусова, заявила, что ничего об этом не знает, а в Израиль её дочь ездила по «медицинским делам».