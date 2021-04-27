«Сгниёт в сибирской тюрьме»: британцы возненавидели трэш-стримера Reeflay

https://static.news.ru/photo/5b65aeac-a7a9-11eb-8140-96000091f725_660.jpg Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

История российского трэш-стримера Станислава Решетникова (Решетняка), известного под ником Reeflay, которыйбыл признан виновным в убийстве своей подруги, вызвала интерес в британском и американском сегментах Сети.

Пользователи активно комментировали преступление молодого человека и последовавший после этого приговор. Во время стрима, который устроил 30-летний блогер Решетников, скончалась девушка.

Суд установил, что в ночь на 2 декабря 2020 года Решетняк во время прямого эфира избил свою подругу, после чего выгнал её из дома в неотапливаемую бойлерную. Через время он по просьбе зрителей стрима вновь открыл бойлерную, где обнаружил потерпевшую без сознания. Прибывшие врачи констатировали смерть девушки.

Надеюсь, он будет отбывать свой срок в сибирской тюрьме — там и сгниёт, — написала пользовательница, прочитавшая соответствующий материал у газеты Daily Mail.

«Больной .... нет слов ... нам нужна духовность ... чтобы остановить это безумие», «Хорошо, что его посадили», — писали другие британцы.

Один из них заметил, что этого бы, возможно, не случилось, если бы соцсети типа Youtube, Twitter, Facebook и прочие делали свою работу и вовремя бы прерывали подобные стримы, на которых «психически нездоровые люди делают рейтинги».

Ранее NEWS.ru писал, что Раменский суд Московской области приговорил блогера к шести годам колонии строгого режима.