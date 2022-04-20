«Сформировать мировоззрение»: названа цель уроков истории в первом классе

Намерение ввести уроки истории с первого класса вызвано желанием формировать мировоззрение детей, предположил завкафедрой политики Европейского союза МГИМО Олег Барабанов. Именно молодые люди иронично относятся к позиции президента РФ Владимира Путина об исторической памяти, и власти видят это, объяснил он изданию Pravda.Ru.

Власти видят, что именно молодёжь специфически, с сарказмом и с иронией, воспринимает те заявления Путина по исторической памяти... Видимо, они хотят с самого начала ввести курс истории, чтобы сформировать мировоззрение детей в правильном для них направлении, — сказал Барабанов.

Он напомнил, что в СССР историю преподавали только с четвёртого класса, а методисты тогда «вряд ли были совсем дурными». История слишком трудный предмет для маленьких детей, заметил политолог.

Ранее раскритиковал изучение истории с первого класса заслуженный учитель России, историк Александр Снегуров. Он объяснил, что для изучения предмета с первого класса детям необходим «минимальный жизненный опыт», которого у них практически нет.

Предложил же такую инициативу глава Министерства просвещения Сергей Кравцов. По его словам, изучение истории с первого класса позволит «сохранить историческую память» и не допустить предвзятого отношения к народам России и Белоруссии.