СФ одобрил закон о штрафах за отсутствие маркировки СМИ-иноагентов

https://static.news.ru/photo/0f9e0034-a414-11eb-a407-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил в ходе пленарного заседания 23 апреля закон, устанавливающий взыскания за распространение материалов СМИ-иноагентов без указания их статуса. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, публикация в печатных СМИ и Интернете сообщений или материалов иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, или российского юрлица, включённого в реестр СМИ-иноагентов, без соответствующей маркировки будет караться штрафами. Для граждан размер взыскания составит 2–2,5 тысяч рублей, для должностных лиц — 4–5 тысяч рублей, а компании будут штрафовать на сумму от 40 до 50 тысяч рублей.

Закон также обязывает всех представителей СМИ, присутствующих на публичных мероприятиях, использовать ясно видимый отличительный признак, утверждённый Роскомнадзором и МВД совместно с Союзом журналистов России. За использование такого признака лицом, не имеющим на это право, предусматривается штраф в размере 20–30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что признанное в России СМИ-иноагентом «Радио Свобода» будет оштрафовано более чем на 79 млн рублей за отсутствие соответствующей маркировки. В Роскомнадзоре отметили, что в отношении РСЕ/РС и его гендиректора было составлено 390 протоколов. Судом рассмотрены 288 из них. По ранее вступившим в силу постановлениям общая сумма штрафов составляет 11 млн рублей. Ни один из них пока не оплачен.