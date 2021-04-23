СФ одобрил закон о штрафах за отсутствие маркировки СМИ-иноагентов

Совет Федерации одобрил в ходе пленарного заседания 23 апреля закон, устанавливающий взыскания за распространение материалов СМИ-иноагентов без указания их статуса. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно документу, публикация в печатных СМИ и Интернете сообщений или материалов иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, или российского юрлица, включённого в реестр СМИ-иноагентов, без соответствующей маркировки будет караться штрафами. Для граждан размер взыскания составит 2–2,5 тысяч рублей, для должностных лиц — 4–5 тысяч рублей, а компании будут штрафовать на сумму от 40 до 50 тысяч рублей.
Закон также
Ранее сообщалось, что признанное в России СМИ-иноагентом «Радио Свобода» будет оштрафовано более чем на 79 млн рублей за отсутствие соответствующей маркировки. В Роскомнадзоре отметили, что в отношении РСЕ/РС и его гендиректора было составлено 390 протоколов. Судом рассмотрены 288 из них. По ранее вступившим в силу постановлениям общая сумма штрафов составляет 11 млн рублей. Ни один из них пока не оплачен.