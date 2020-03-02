https://static.news.ru/photo/26f5f418-5cb1-11ea-b736-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поправки в бюджет могут стать предметом обсуждения на внеочередном заседании Совета Федерации РФ, которое пройдёт 14 марта.

Совет Федерации может собраться ‪14 марта для внесения поправок в бюджет 2020 года, — цитирует ТАСС источник в Совфеде.

Отмечается, что это решение увязано с графиком работы Госдумы. Кроме того, таким образом возможно быстрое принятия поправок в федеральный бюджет, направленных на реализацию послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

В соответствии с поправками действие программы маткапитала будет продлено до конца 2026 года, также предусмотрена его ежегодная индексация. Деньги станут выплачиваться семьям, в которых с 1 января 2020 года появился на свет или был усыновлён первый ребёнок. Они получат по 466 617 рублей. По 616 617 рублей станут выплачивать при рождении или усыновлении второго и последующих детей.

Как ранее писал NEWS.ru, депутаты Государственной думы РФ 20 февраля в третьем чтении единогласно приняли законопроект о расширении программы материнского капитала. Согласно утверждённой правовой норме, финансовая поддержка будет оказываться семьям при рождении первенца, а выплата при появлении на свет второго ребёнка увеличится на 150 тысяч рублей.