https://static.news.ru/photo/d2a2f68c-63a8-11ea-aabd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Клещи в Москве проснулись раньше положенного срока из-за аномально тёплой погоды, поэтому сезон их активности продлится не шесть, а восемь месяцев.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе парка «Лосиный остров». Собеседники агентства отметили, что профилактические мероприятия в парке будут проводить с появлением устойчивого травостоя.

Специалисты порекомендовали тем, кто отправится отдыхать на природу, надевать закрытую одежду и головные уборы, а также носить высокую обувь. Для отпугивания клещей желательно пользоваться специальными репеллентами. Кроме того, не лишним будет сделать прививку от клещевого энцефалита.

Как ранее писал NEWS.ru, в Роспотребнадзоре рассказали о том, как протекает заболевание энцефалитом. Возбудитель передаётся в первые минуты после присасывания клеща, а инкубационный период составляет 10–14 дней. Недуг сопровождается ознобом, сильной головной болью, высокой температурой, тошнотой, рвотой, а также мышечными болями в области шеи, плеч, груди и поясницы.