Сеять можно до конца июня: растения, которые успеют зацвести уже этим летом

Сеять можно до конца июня: растения, которые успеют зацвести уже этим летом

Во второй половине июня наступает время для теплолюбивых культур. Теплая земля способствует быстрой всхожести, а долгий световой день стимулирует активное развитие молодых растений.

Из более необычных вариантов обратите внимание на портулак, который любит солнце, спокойно переносит жару и цветет до заморозков, а также на брахикому, внешне похожую на миниатюрные ромашки. Абсолютный лидер для июньского посева — бархатцы: их крупные семена всходят за 5–7 дней, а через два месяца кусты покрываются махровыми шапками желтого, оранжевого и красного цветов, цветущими до самых заморозков.

Цинния: всходы появляются через 5–7 дней, а цветение начинается уже через полтора месяца. Космею можно просто рассыпать по влажной почве — ее ажурные кусты, усыпанные ромашками белого, розового и малинового цветов, зацветут к середине июля и простоят до октября.

Фото: D-NEWS.ru

Настурция боится даже легких заморозков, поэтому июньская посадка — самый логичный выбор. Календула прорастет даже при минимальном участии садовода и зацветет через полтора месяца.

Ранее были названы 5 фиолетовых многолетников: цветут лиловыми свечами и пурпурными метелками.