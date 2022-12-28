Фрегат «Адмирал Горшков» с ракетами «Циркон» готов выйти в дальний поход

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков»

Северный флот России сообщил о готовности направить в дальний поход фрегат «Адмирал Горшков», который является одним из самых современных кораблей ВМФ России. Корабль оборудован не имеющими аналогов в мире гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования «Циркон».

Фрегат Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» под командованием капитана 1 ранга Игоря Крохмаля завершил подготовку к дальнему походу. Завершающий этап подготовки был отработан в ходе контрольного выхода на полигоны боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море, в которых экипаж корабля выполнял задачи в течение нескольких дней, — гласит сообщение представителей Минобороны.

В ходе подготовки были проверены корабельные системы и механизмы, маневренные характеристики, а личный состав фрегата отработал повседневную и боевую организацию службы в море. Кроме того, экипаж выполнил стрельбы из ЗРАК «Палаш» и провел тренировки по поиску, слежению и условному уничтожению подводной лодки противника.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что фрегат выйдет на боевую службу в начале января 2023 года. Глава государства отметил, что планируется и дальше оснащать стратегические силы новейшими видами оружия.

«Циркон» является гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракетой, которая разрабатывается «НПО машиностроения». Ожидается, что они поступят на вооружение на фрегаты проектов 22350, подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также на крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодку «Иркутск». Ими планируется заменить тяжелую противокорабельную ракету П-700 «Гранит», принятую на вооружение еще в 1980-е.