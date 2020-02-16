Фото: sobranie.mk

Однопалатный парламент Северной Македонии самораспустился 16 февраля. Досрочные выборы назначены на апрель.

Депутаты согласились с временным правительством страны, которое надеется с помощью выборов выяснить настроения граждан на фоне возникших проблем с присоединением страны к Евросоюзу.

Решение поддержали 108 и 120 членов парламента, сообщает Македонское информационное агентство.

Этот парламентский состав пережил много кризисов за последние три года, но это не помешало нам принимать исторически значимые решения, которые определяют будущее государства, — заявил на заключительном заседании социалист Йован Митревский.

Как писал NEWS.ru, 11 февраля македонский парламент ратифицировал соглашение о вступлении страны в НАТО. Решение откладывалось около 30 лет.

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