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Телефонные мошенники редко похищают крупные суммы, считает заместитель директора департамента Центробанка по информационной безопасности Артём Сычёв. По его словам, средний доход преступников от одного звонка составляет 10–15 тысяч рублей.

Основной способ мошенничества сейчас — это звонки, в которых собеседник представляется сотрудником банка и крадёт деньги с использованием социальной инженерии, передаёт «Прайм». Это происходит из-за того, что организация не требует...