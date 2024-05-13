Сети кафе «АндерСон» доначислили сотни миллионов налогов РБК: налоговая доначислила более 550 млн рублей сети «АндерСон»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная налоговая служба завершила проверку сети кафе «АндерСон», сообщает РБК со ссылкой на знакомый с результатами работы налоговиков источник. Проверяли деятельность ООО «Герань», ООО «Касл», ООО «Хани энд пай» и ООО «Тиролерхоф» за 2019–2021 годы.

По данным РБК, для сокрытия подотчетной выручки компании использовали «ресторанную» схему. Общий действительный объем выручки сети «АндерСон» налоговая служба оценила в 2,6 млрд рублей.

В 2020–2021 годах объем сокрытой выручки составил более 1 млрд рублей, или 36% от всего оборота группы, — заявил собеседник издания.

По словам источника, проверка также установила, что в компаниях выплачивали серые зарплаты. Он сообщил РБК, что сумма доначислений по группе превысила 550 млн рублей: налоги составили около 370 млн рублей, остальная часть суммы пришлась на штрафы и пени.

О проверках в «АндерСоне» сообщалось осенью 2022 года. Сеть кафе основала Анастасия Татулова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). В ноябре 2023 года она вместе партнером Александром Лебедевым продала сеть компании «Вкусвилл».

Татулова раньше защищала права малого и среднего предпринимательства. В 2022 году в сети кафе «АндерСон» прошел рейд. Сама владелица заявила, что проверки устроила выездная налоговая служба и эта «масштабная операция» проводится с целью «окончательного выдворения ее из страны». О том, что ей грозит срок за неуплату налогов и махинации с бизнесом, стало известно в ноябре 2023-го.