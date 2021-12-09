Сеть Tor перестали блокировать в России

Сеть популярного сервиса для защищённого доступа в Интернет Tor перестали блокировать в России. Как уточняет Роскомсвобода, доступ ограничен только к сайту проекта. По словам технических аналитиков организации, получить доступ к так называемому DarkNet остаётся возможным.

В материале отмечается , что на текущий день полностью ограничили доступ только к сайту, однако есть пути обхода. В частности, так называемые «ноды» (сервера) заблокированы ещё не полностью и ими можно воспользоваться. Речь идёт именно о публичных нодах, ip-адреса которых известны. Роскомсвобода подчёркивает, что зачастую пользователи Сети используют сервис для того, чтобы сохранять анонимность в Интернете, не передавая зашифрованные пакеты трафика властям различных государств.

Также под ограничениями оказались и публичные «мосты». В материале уточняется, что предпринимаются попытки также блокировать траффик сервиса, однако полностью сделать это пока не представляется возможным.

Когда не получается заблокировать все мосты, так как часть из них не публична, очевидным решением кажется пытаться определять трафик Тора по внешнему виду. <...> Некоторые транспорты возможно заблокировать, но как показывает практика — всё не удавалось пока ни одному государству, — говорится в сообщении.

Ранее Роскомнадзор объяснил блокировку сайта браузера Tor размещением информации, позволяющей обеспечить доступ к незаконному контенту. Согласно реестру, решение о блокировке было основано на аналогичном решении Саратовского районного суда в декабре 2017 года.