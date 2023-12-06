Сеть магазинов «М.Видео» получит новый логотип

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российская сеть магазинов электроники «М.Видео» проведет ребрендинг, в рамках которого получит новый логотип, сообщили в пресс-службе группы «М.Видео — Эльдорадо». По словам представителей группы, которые приводит ТАСС, обновленный логотип более удобен для восприятия и обладает модернизированным фирменным стилем. Дизайнеры добавили новые визуальные элементы, а цвета стали ярче.

«М.Видео — Эльдорадо» объявляет о ребрендинге «М.Видео». «М.Видео» получил обновленный логотип — более удобный для восприятия и заметный, модернизированный фирменный стиль, — говорится в сообщении.

В пресс-службе группы также подчеркнули, что сеть намерена развивать новые направления, позволяющие закрывать потребности покупателей в бытовой технике и электронике. В частности, было принято решение, согласно которому суббренды будут представляться в едином экосистемном стиле. В дальнейшем компания намерена объединить программы лояльности «М.Видео» и «Эльдорадо» в единую программу M.Club.

В начале сентября российский телеканал ТВ-3 также провел ребрендинг, сменив свой логотип. Он представляет собой белый треугольник с цифрой три, выполненной в фиолетовом цвете. По задумке авторов, этот логотип передает мистическое настроение канала.