Сеть магазинов алкоголя хочет подать в суд на сатирическое СМИ «Панорама»

https://static.news.ru/photo/d7a6e9f2-e7ad-11ea-8642-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наиль Фаттахов/ТАСС

Сатирическое издание «Панорама» опубликовало фейковую новость о том, что владелец сети магазинов алкоголя «Красное & Белое» Сергей Студенников поблагодарил протестующих в Белоруссии за рекламу. Компания пригрозила СМИ, которое позиционирует себя как шуточное, судом.

Материал появился на сайте «Панорамы» 25 августа. В нём говорилось, что владелец компании Сергей Студенников выразил сожаление, что пиар-отдел компании не догадался до этого.

Нам следует учиться у белорусов, а ребятам из Минска и соседнего государства хочу сказать, чтобы не останавливались на достигнутом. Если флаг нашей компании станет государственным в Белоруссии — это будет прекрасно, — «процитировал» бизнесмена сайт.

Также в тексте говорится, что «Красное & Белое» якобы поддержит протестующих, отправив им грузовик с алкоголем и атрибутикой сети, а также предоставив скидки.

26 августа «Панорама» в Twitter опубликовала скриншот сообщения женщины, которая представилась сотрудницей пресс-службы компании. Она попросила удалить материал, так как магазины не поддерживают ни одну из сторон. Она пригрозила судом и службой безопасности в случае отказа, так как считает текст жёстким наращением законодательства.

Интересно, что наносит больше вреда репутации — безобидное упоминание на «Панораме» или такие сотрудники? — ответили в «Панораме».

«Панорама» позиционирует себя как сатирическое издание, публикующее выдуманные материалы, о чём говорится в опубликованном на сайте предупреждении.

Как писал NEWS.ru, ранее «Панорама» опубликовала на своём сайте шуточную заметку о том, что в Казахстане начнут разработку вакцины от коронавируса из материалов крови бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. Эта публикация стала распространяться в социальных сетях.

Министерство информации и общественного развития Казахстана выпустило опровержение этой сатирической новости. Властям было дано поручение провести экспертизу информации на предмет нарушения законодательства и пресечь её дальнейшее распространение.

Затем сайт издания заблокировали на территории Казахстана.