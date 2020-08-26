Сеть магазинов алкоголя хочет подать в суд на сатирическое СМИ «Панорама»

Сатирическое издание «Панорама» опубликовало фейковую новость о том, что владелец сети магазинов алкоголя «Красное & Белое» Сергей Студенников поблагодарил протестующих в Белоруссии за рекламу. Компания пригрозила СМИ, которое позиционирует себя как шуточное, судом.
Материал появился на сайте «Панорамы» 25 августа. В нём говорилось, что владелец компании Сергей Студенников выразил сожаление, что пиар-отдел компании не догадался до этого.
Нам следует учиться у белорусов, а ребятам из Минска и соседнего государства хочу сказать, чтобы не останавливались на достигнутом. Если флаг нашей компании станет государственным в Белоруссии — это будет прекрасно, — «процитировал» бизнесмена сайт.
Также в тексте говорится, что «Красное & Белое» якобы поддержит протестующих, отправив им грузовик с алкоголем и атрибутикой сети, а также предоставив скидки.
26 августа «Панорама» в Twitter опубликовала скриншот сообщения женщины, которая представилась сотрудницей пресс-службы компании. Она попросила удалить материал, так как магазины не поддерживают ни одну из сторон. Она пригрозила судом и службой безопасности в случае отказа, так как считает текст жёстким наращением законодательства.
Интересно, что наносит больше вреда репутации — безобидное упоминание на «Панораме» или такие сотрудники? — ответили в «Панораме».
«Панорама» позиционирует себя как сатирическое издание, публикующее выдуманные материалы, о чём говорится в опубликованном на сайте предупреждении.
Как писал NEWS.ru, ранее «Панорама» опубликовала на своём сайте шуточную заметку о том, что в Казахстане начнут разработку вакцины от коронавируса из материалов крови бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. Эта публикация стала распространяться в социальных сетях.
Министерство информации и общественного развития Казахстана выпустило опровержение этой сатирической новости. Властям было дано поручение провести экспертизу информации на предмет нарушения законодательства и пресечь её дальнейшее распространение.
Затем сайт издания заблокировали на территории Казахстана.