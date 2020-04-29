Сеть «Дикси» запустила из-за коронавируса собственную доставку

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Готовность не отмечать праздники в период самоизоляции выразили 42% жителей РФ. 58% россиян уверены, что в такое время важно устраивать торжества.

Об этом говорят результаты исследования, проведённого соцсетью «Одноклассники» совместно с ResearchMe. Согласно им, 56% опрошенных отмечали праздники в апреле. 70% пользователей «Одноклассников» сообщили, что не стали отменять торжества в период...