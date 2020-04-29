Сеть «Дикси» запустила из-за коронавируса собственную доставку

На фоне пандемии коронавируса торговая сеть «Дикси» запустила собственную экспресс-доставку продуктов питания и планирует распространить функцию во всех городах присутствия до конца 2020 года.
С 1 мая экспресс-доставка продуктов будет доступна из магазинов «Дикси» в Москве. К концу месяца к сервису доставки подключатся магазины в Московской области, — говорится в сообщении компании.
Минимальная сумма заказа для осуществления доставки равна 500 рублям и стоит 150 рублей. Максимальный объём одного заказа не должен превышать 10 килограммов.
Как ранее писал NEWS.ru, Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасной доставке еды на дом на период пандемии коронавируса.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен