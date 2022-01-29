Сеть центров для работы с подростками «группы риска» появится в России

Сеть центров для работы с подростками из «группы риска» создадут в России. Они появятся в рамках программы «Подростки России», сообщила уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова, пишет РИА Новости.

Дети, проявляющие девиантное поведение, делают это под влиянием множества негативных факторов. Это могут быть и проблемы в семье, и травля в школьном коллективе, и ментальные нарушения, и ситуация неуспеха и подавленности, — сказала детский омбудсмен.

Львова-Белова считает, что проявление со стороны взрослых внимания и чуткости к проблемам подростков позволит не оттолкнуть их и найти способ поддержать. Для этого будет создан Федеральный методический центр по подростковой работе, что предполагает развитие сообщества специалистов и сети подростковых центров, которые будут ориентированы на «группу риска».

Ранее силовики предотвратили вооружённое нападение на школу № 121 в Нижнем Новгороде. Его якобы планировали трое подростков 16 и 17 лет из-за «ненависти к людям». В ходе обысков в их квартирах были обнаружены схемы здания и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также компонентов к ним.