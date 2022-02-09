Сестра совращённого учительницей школьника призвала «посадить педофилку»

Следственный комитет начал проверку по поводу совращения восьмиклассника самарской школы учительницей немецкого языка год назад, сообщает «Газета.Ru». Сестра мальчика Марина (имя изменено) заявила, что администрация школы просила не предавать ситуации огласку. Учительницу же, по словам Марины, нужно было посадить ещё год назад.

Педофилку знаю, конечно. Я сестра этого мальчика. Я её ещё год назад хотела посадить. Мама в шоке, как и ранее. Её застопорило руководство этой ужасной школы. Попросили ничего не делать, начали ссылаться, что брату надо доучиться. Моя мама боялась, что брату не дадут нормально учиться. Ей просто запудрили голову, что психика нарушится или ещё что-то. Я бы посадила это чудовище ещё тогда, — сказала сестра школьника.

Она добавила, что после произошедшего учительница уехала из Самары вместе с матерью, завучем школы, но несколько недель назад снова появилась в городе. Помимо этого, подозреваемая нарушила обещание о прекращении преподавательской деятельности.

Моей маме вообще показали, что её уволили ещё той весной, с пометкой, что преподавать она больше не будет. Но я сказала, что на «Авито» она выложит объявление о репетиторстве, в итоге так и случилось, — рассказала Марина.

По данным «КП-Самара», родители узнали об отношениях учительницы с их сыном, когда ему было 14 лет, он вёл с ней интимную переписку. Руководство школы обещало принять меры и уволить преподавательницу: она не появлялась в школе до конца прошлого учебного года, но вернулась к работе осенью дистанционно. Директор реальность истории не отрицает, сообщает «КП-Самара».

Ранее учительницу Серафиму Сапрыкину из Санкт-Петербурга уволили за чтение школьникам стихов Хармса и Введенского. По её словам, руководству гимназии не понравилось, что педагог решила прочитать ученикам стихи «врагов народа».