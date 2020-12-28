Сестра моряка с затонувшей «Онеги» рассказала о последней беседе с братом

https://static.news.ru/photo/451eea4c-4911-11eb-878b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Сестра моряка с затонувшей «Онеги» Елизавета Тимербаева заявила, что для её брата этот рейс был первым. Судно затонуло во время шторма 28 декабря 2020 года в Баренцевом море. Родственник девушки оказался одним из 19 членов экипажа, находившихся на борту в момент крушения.

Они заходили сдавать груз в порт города Мурманска где-то в районе 12–13 декабря. И вот снова ушли в рейс. На берег они не сходили. Ну, мы разговаривали только по телефону. Разговаривали вот где-то в этих же числах: 12, 13, 14 [декабря]. Я точно не помню. Но ничего особенного он не рассказывал. Обычный семейный разговор, — цитирует Тимербаеву Пятый канал.

Траулер затонул вблизи Новой Земли Архангельской области, о чём стало известно утром 28 декабря. На его борту находились 19 человек, из которых спасены только двое — Владислав Буторин и Руслан Катюхин. По их словам, они были свидетелями гибели матроса Юрия Шевцова, а о судьбе остальных членов экипажа ничего не знают.

Поисковая операция в районе крушения траулера продолжается. В ней задействовано судно «Войков» и самолёт Ил-38 Минобороны РФ. В МЧС отмечают, что поиски рыбаков осложняются неблагоприятными погодными условиями. Высота волн в районе крушения достигает четырёх метров, а температура воздуха составляет минус 20 градусов.

Как писал NEWS.ru, в районе гибели судна найдены три спасательных круга, но людей найти не удалось. Предполагается, что все они утонули. Ранее такое предположение было высказано в ряде СМИ. Соболезнования близким рыбаков выразил премьер-министр Михаил Мишустин.

Предполагается, что судно могло затонуть в результате крена при вытягивании трала. В Росрыболовстве допускают, что экипаж мог пренебречь техникой безопасности при работе в осенне-зимний период. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности на транспорте, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек).