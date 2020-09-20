Сестра Михаила Борисова назвала возможную причину смерти актёра

https://static.news.ru/photo/8a0e4e54-fb32-11ea-bff1-fa163e074e61_660.jpg Михаил Борисов Фото: mihailborisov.ru

Сестра Михаила Борисова Нина сообщила, что точная причина смерти советского и российского режиссёра пока неизвестна. Она выдвинула свою версию случившегося.

Наверное, сердце. Я точно не знаю, — отметила женщина в интервью телеканалу «Звезда».

По её словам, знаменитому родственнику стало плохо во время съёмок телепередачи.

Утром у 71-летнего ведущего резко снизилось давление и возникли проблемы с дыханием. Спустя несколько часов, в 15:45, состояние Борисова ухудшилось. На место съёмок снова вызвали бригаду врачей. Оказалось, что у мужчины развилась лёгочная эмболия. Его госпитализировали в 36-ю городскую больницу.

Ближе к вечеру Борисову резко стало хуже. Врачи заявили, что предварительный диагноз — заражение коронавирусной инфекцией нового типа. Пациент был подключён к аппарату ИВЛ. Доктора решили транспортировать его в 52-ю горбольницу. Это медицинское учреждение является одним из передовых в столице по спасению людей с коронавирусом.

Телеведущего успели доставить в больницу, но помощь в любом случае уже опоздала. В 22:51 была констатирована его смерть. Впоследствии выяснилось, что у Борисова было поражено 75% лёгких. Он мог заразить своих коллег по «Русскому лото».

Как писал NEWS.ru, столичные власти готовы поддержать предложение об установке памятной таблички на доме, где жил покойный Михаил Борисов.