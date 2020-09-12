Сестра Ефремова обвинила Пашаева в небрежности

https://static.news.ru/photo/bc387cc6-f65d-11ea-8ba4-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сестра осуждённого за смертельное ДТП Михаила Ефремова Анастасия рассказала о промахах адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего артиста. По её словам, речь идёт даже не о пиаре на деле, а о том, что он небрежно отнёсся к происходящему и упустил ряд возможностей по защите своего доверителя.

Он очень многое упустил, на мой взгляд. Спустя рукава, как-то даже небрежно отнёсся к серьезнейшему процессу. В самом начале говорил вещи какие-то обидные, мол, у него столько дел, командировки. Если у тебя 70 процессов, то не бери тогда 71-й! Такой важный, — возмущается Анастасия.

Ефремова также подчеркнула, что адвокат не привлёк к делу ряд возможных свидетелей, которые бы могли дать показания в пользу артиста:

Ко мне, к примеру, подошла на приговоре женщина, которая сказала, что проезжала в момент ДТП мимо. И видела своими глазами, что за рулём был не Миша. Она писала Пашаеву, он от неё отмахнулся, как от мухи, даже не вызвал. И ещё мне известны три таких случая.

Анастасия также отметила, что семья Ефремова была бы рада поменять ему адвоката, однако сам актёр и его жена Софья были «непреклонны», пишет StarHit.

Защиту Пашаев построил бездарно. Крайне небрежно вёл это дело, — резюмировала сестра осуждённого.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей. В момент аварии Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотиков.

Актёр сначала признал вину, потом отказался от этого, заявив, что не помнит, был ли за рулём. Однако на последнем заседании он всё-таки сделал признательное заявление.

8 сентября суд приговорил актёра к восьми годам колонии общего режима. Защита Ефремова обжаловала это постановление. 9 сентября Ефремов, находясь в СИЗО, заявил, что отказывается от дальнейшей работы с Пашаевым. Навещавшим его правозащитникам артист заявил, что Пашаев его подставил. Семья осуждённого занялась поисками нового адвоката.

Тем временем, адвокатская палата Северной Осетии нашла в действиях Пашаева в ходе процесса признаки нарушения профессиональной этики, эти выводы подтвердила Федеральная палата адвокатов. Министерство юстиции объявило о намерении лишить Пашаева адвокатского статуса, писал NEWS.ru. Юрист Андрей Князев заявил, что за допущенные в ходе процесса нарушения Пашаеву может грозить уголовная ответственность.