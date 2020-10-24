Сестра Ефремова пожелала адвокату Добровинскому смерти от коронавируса

https://static.news.ru/photo/1cf7da00-15e1-11eb-8beb-fa163e074e61_660.jpg Александр Добровинский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анастасия Ефремова, сестра актёра Михаила Ефремова, признанного виновным в совершении смертельного ДТП в центре Москвы, пожелала адвокату потерпевшей стороны Александру Добровинскому летального коронавируса.

Вряд ли кого-то так ненавидела, как эту мерзейшую четвёрку. Если бы мне дали парабеллум, точно пристрелила бы их в зале суда. Когда они так глумились над моим прекрасным братом. Силы небесные! Пошлите им ковид в самой тяжёлой летальной форме, — написала в Telegram родственница артиста.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 22 октября Мосгорсуд принял решение изменить приговор актёру Михаилу Ефремову, смягчив наказание. Срок заключения артиста в колонии общего режима снизили с восьми лет до семи лет шести месяцев. В качестве смягчающего обстоятельства суд принял во внимание добровольное возмещение ущерба. По остальным пунктам приговор Пресненского суда столицы оставлен без изменений.

ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня на Смоленской площади Москвы. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

Ровно три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. После приговора осуждённый отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева, писал NEWS.ru.