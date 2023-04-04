Сестра друга Татарского заявила, что блогер предчувствовал свою смерть

Фото: vladlentatarskiy/vk.com

Владлен Татарский (настоящее имя военкора Максим Фомин)

Сестра друга Владлена Татарского Алексея Месяца, который погиб в начале специальной военной операции под Киевом, Анна заявила, что блогер как будто предчувствовал свою смерть, однако заявлял, что не боится подобного исхода. В беседе с NEWS.ru женщина заявила, что главным для Татарского было, «чтобы мы победили».

Его последние слова были вот утром 2 апреля, <...> и сказал: «И пусть со мной случится что угодно, я не боюсь. Главное, чтобы мы победили». Представляете? Мне кажется, что он что-то чувствовал, что с ним может случиться. Это была его последняя фраза, — сообщила знакомая Татарского.

Блогер Владлен Татарский, писавший в личном Telegram-канале о ситуации в зоне СВО, погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе на Университетской набережной, где проходил его творческий вечер. В результате взрыва ранения получили по меньшей мере 40 человек.

Следственный комитет России ранее предъявил подозреваемой в убийстве военкора Татарского Дарье Треповой обвинение по статье о теракте. В суд направлено ходатайство о заключении ее под стражу.