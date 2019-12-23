https://static.news.ru/photo/3d7b317c-255b-11ea-a519-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уссурийский суд приговорил двух сержантов к шести и десяти годам лишения свободы после того, как они до смерти избили находящегося в алкогольном опьянении контрактника. Кроме того, их обязали выплатить 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда сестре погибшего.

Старший сержант запаса Алексей Суббота и сержант запаса Андрей Иван должны были доставить в полевой лагерь рядового, проходящего военную службу по контракту, который не прибыл в определённый день в воинскую часть.

Найдя отсутствующего военнослужащего в квартире по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения, младшие командиры довели до него решение командира. Когда рядовой отказался его выполнить, решили добиться исполнения приказа силой, — сообщается на сайте Главного военного следственного управления СК РФ.

В этот же день потерпевший скончался от травм, полученных в результате этих побоев. Обвинительный вердикт вынесла коллегия присяжных заседателей Уссурийского гарнизонного военного суда.

Как писал News.ru, Волгоградский гарнизонный военный суд приговорил двоих солдат-срочников к тюремным срокам за избиение сослуживца. Один из них получил четыре года колонии, другой — один год колонии-поселения. Военнослужащий Завур Измаилов бил сослуживца по уху, однако дежурный по роте попытался остановить его. Тогда Измаилов и ещё один солдат, Аслан Хугаев, набросились на младшего сержанта и избили его руками и ногами. Позднее преступник снова избил своего сослуживца. В результате у пострадавшего произошёл разрыв селезёнки, и врачам пришлось её удалить.