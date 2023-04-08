Сержант выстрелил в командира погибшего в Мариуполе брата и попал под суд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военнослужащий-контрактник, сержант Исмаил Дзангиев предстал перед Севастопольским гарнизонным военным судом по делу о покушении на убийство сослуживца во время СВО – он выстрелил в лицо командиру своего младшего брата, обвинив его в гибели родственника, пишет «Коммерсант». Ему грозит наказание вплоть до пожизненного срока.

Инцидент произошел в марте 2022 года. Братья Зелимхан и Исмаил Дзангиевы, участвовавшие в СВО с самого ее начала, входили в состав батальонно-тактической группы. Подразделение попало в засаду в Мариуполе, в результате чего Зелимхан Дзангиев и еще несколько военнослужащих погибли.

Исмаил Дзангиев обвинил в произошедшем командира второго взвода — старшего сержанта Яна Ларионова – и выстрелил ему в лицо. Пострадавшего сержанта врачи спасли, а Дзангиев был задержан и ему предъявили обвинение в покушении на убийство. Защита Дзангиева настаивает на том, что в момент ссоры с Ларионовым он не отдавал отчета своим действиям из-за психического расстройства, вызванного потерей брата. Однако судебно-психиатрическая экспертиза этого не подтвердила.

Ранее сообщалось, что Брянске сослуживец ранил срочника, охраняющего военный склад. В городе был введен план «Сирена», нападавшего искали несколько часов. Позже выяснилось, что инцидент был случайностью. Минобороны РФ информацию не комментировало.