«Серьёзное нарушение»: юрист о введении штрафов за нарушение тишины ночью

Нарушение тишины ночью — достаточно серьёзное нарушение, так как «двух пьяных достаточно, чтобы весь двор не спал», заявил заслуженный юрист России Иван Соловьёв. По его мнению, этот вопрос следует урегулировать на законодательном уровне, так как привлечь к ответственности таких нарушителей часто не получается из-за затянутости процесса, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Людям важно отдохнуть, важно перед рабочим днём выспаться и в нормальном ресурсном состоянии встретить новый день. Двух пьяных достаточно, чтобы весь двор огромный не спал. Поэтому, идея правильная, как и то, что ее хотят вывести на федеральный уровень и ввести одинаковую ответственность. Потому что мы понимаем, что когда это общефедеральный закон, то он обязателен для исполнения на всей территории России. И, конечно, штрафы должны быть там самые серьёзные, — заявил Соловьёв.

По его мнению, основная проблема заключается в том, что во всех регионах разные наказания за нарушение тишины ночью. Юрист назвал штраф в пять тысяч рублей достаточно серьезным и напомнил, что установить превышение допустимого шума можно при помощи установленных ГОСТов.

Ранее в Госдуме предложили взимать новые штрафы за нарушение тишины по ночам. Законопроект, предусматривающий внесение соответствующих изменений в Кодекс административных правонарушений (КоАП), представители думского комитета по труду и социальной политике направили в правительство РФ.