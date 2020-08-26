Сервисы Альфа-банка оказались недоступны для части клиентов

https://static.news.ru/photo/6625fae2-e7b3-11ea-9fe6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обновление программного обеспечения привело к сбою в работе интернет-сервисов Альфа-банка.

Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе кредитной организации. По словам собеседника агентства, часть клиентов на протяжении нескольких минут не могли получить доступ к ряду сервисов из-за технических работ. Представитель банка заверил, что неполадки устранены и все службы функционируют в штатном режиме. Однако в 18:38 мск при заходе в мобильное приложение Альфа-банка можно увидеть предупреждение о неработающем чате.

Как сообщал NEWS.ru, с 1 сентября 2020 года Альфа-банк введёт комиссию за обслуживание счетов в евро. Её размер составит 0,1% от суммы, превышающей остаток в €5 тысяч для обычных клиентов и в €50 тысяч — для премиальных. При этом она будет составлять не более €100 и не менее €10,