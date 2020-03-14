https://static.news.ru/photo/9c7c8368-6748-11ea-8b99-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

Сервис «Социальный навигатор» добавил новые категории. Теперь в разделе «Помощь НКО» можно найти партнёров для решения организационных вопросов.

Также на карте отмечены благотворительные магазины, где можно за небольшое пожертвование купить вещи. Деньги будут направлены на развитие социальных программ фондов, сообщает «Москва 24».

Сервис был запущен летом прошлого года как способ поиска социальных услуг в Москве. На карте обозначены более 600 адресов с полными данными, указанием графика работы и услуг каждого учреждения. «Социальным навигатором» ежемесячно пользуются порядка 50 тысяч человек.

Перечень организаций будет дополняться.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новые технологии умного города позволят россиянам экономить на ЖКХ до 30%. Это первый национальный стандарт обмена электронными данными, который разработала Российская венчурная компания.