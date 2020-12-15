Сервис по поиску работы назвал самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

https://static.news.ru/photo/11054946-3f60-11eb-9322-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pexels

Наиболее высокооплачиваемой работой в Москве, по данным на декабрь, стала позиция старшего PHP-разработчика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рейтинг портала Работа.ру.

На этой должности в компании, занимающейся развитием партнёрской юридической сети, может зарабатывать до 300 тысяч рублей в месяц. Как поясняет источник, тому, кто успешно пройдёт собеседование на эту вакансию, в дальнейшем предстоит разрабатывать и внедрять глобальные инфраструктурные сервисы, а также настраивать и оптимизировать процессы сборки обновлений. При этом релевантный опыт работы соискателя должен составлять не менее трёх лет.

Высокие зарплаты предлагаются не только в IT-сфере. Так, до 200 тысяч рублей — в зависимости от количества смен — может получать опытный барбер в мужском салоне. Для того, чтобы рассчитывать на такую зарплату, он должен выполнять качественные мужские стрижки и владеть различными техниками бриться.

Примечательно, что аналогичную зарплату может получать специалист, борющийся за человеческие жизни. До 200 тысяч рублей могут предложить врачу анестезиологу-реаниматологу, которому предстоит работать в «красной зоне» с больными коронавирусной инфекцией. Соискатель должен был готов к необходимости оказывать экстренную помощь, проводить интенсивную терапию и реанимацию, а также осуществлять мониторинг и анализ витальных функций организма.

Немногим меньше — до 180 тысяч — может зарабатывать ипотечный брокер, который должен консультировать и продавать услуги компании. Также ему предстоит общаться с клиентами без холодных звонков, проводить переговоры, оформлять и подписывать документы.

Среди указанных вакансий ниже остальных расположились позиции Digital-маркетолога и швеи с опытом работы от трёх лет. Тем не менее, эти специалисты могут зарабатывать от 130 тысяч и до 120 тысяч соответственно, что заметно выше средней зарплаты по Москве за 2020 год — по данным Росстата, она составляет 95,9 тысяч рублей в месяц.

Как ранее писал NEWS.ru, доля россиян, которые готовы получать зарплату «в конвертах», за лето и осень 2020 года выросла и достигла 44%. Такой же уровень согласных на серую зарплату работников отмечался весной этого года, в начале пандемии коронавируса.