Сервис «Глаз Бога» внесут в реестр нарушителей прав о персональных данных

Таганский районный суд Москвы постановил, что распространение информации, полученной при помощи Telegram-бота «Глаз Бога», признано незаконным. Сервис будет включён в реестр нарушителей прав о персональных данных, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

На основании решения суда соответствующий интернет-ресурс будет включён в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, — сказали в ведомстве.

Стоит заметить, что до этого Роскомнадзор уже установил, что «Глаз Бога» не имеет правовой базы для сбора, хранения и распространения персональных данных граждан. Кроме того, сервис не может подтвердить правомерность своих источников информации.

Однако ранее создатель сервиса Евгений Антипов раскрыл возможный источник информации. Он отметил, что по социальным сетям собрать личные данные на самом деле гораздо проще, чем может показаться, и рассказал, о чём следует умалчивать.