https://static.news.ru/photo/3d372324-6f34-11ea-8417-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Сервис для онлайн-общения с живущими в приютах кошками заработал в Москве. Проект получил название «Виртуальный хозяин».

Пользователи могут делать пожертвования животным или выбирать себе питомцев не выходя из дома. За кошками можно наблюдать в режиме реального времени, просматривать их фото, узнавать об их состоянии и самочувствии.

Если пользователь решит взять кота домой, с ним свяжется куратор. После собеседования животное забронируют, и его можно будет забрать после окончания карантина, сообщает «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что в Тульской области руководство монастыря не отдаёт зоозащитникам кошек и собак, которые остались после ликвидации в обители приюта для животных. Вместо передачи животных в другие приюты часть из них просто выгнали в соседние леса и поля.