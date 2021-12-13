Сертификаты о COVID-19 будут выдавать по результатам теста на антитела
Голикова: сертификаты о перенесённом COVID-19 будут выдавать на основании уровня антител
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
11:03, 13 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россияне с положительными ПЦР-тестами, не сообщавшие официально о заражении COVID-19, смогут получить документ о перенесённом заболевании. Им предложат сдать анализы на антитела. Те, у кого результаты будут положительными, получат сертификат о перенесённом заболевании сроком на год, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Есть группа граждан, которые имели положительный ПЦР, но не обратились к врачам. Но данные хранятся в базах, и мы знаем, о каких гражданах идёт речь, — сказала она на заседании фракции «Единая Россия» в Госдуме.
Голикова также отметила, что такую возможность предоставят россиянам, которые получили положительные ПЦР-тесты после 1 января 2021 года.
При этом мы не будем мерить эти антитела, эти антитела с точки зрения их количества, мы будем получать результат только «да» или «нет»,— уточнила Голикова.
После этого информацию соотнесут с данными предыдущих ПЦР-тестов и при их совпадении выдадут документ, что человек переболел коронавирусом.
Тем гражданам, которые считают, что заразились COVID-19, но не сдавали анализы на коронавирус, также предложат сдать тест на антитела. При положительном результате они смогут получить QR-код сроком на полгода.
Кроме того, граждане, привитые иностранными вакцинами, также смогут сдать тест на антитела и получить сертификат на полгода, добавила Голикова.
12 ноября правительство внeсло в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или факт перенесённого заболевания, на транспорте и в общественных местах.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения в нижней палате. Он пояснил, что о недопустимости опрометчивых решений ранее предупредил президент России Владимир Путин.