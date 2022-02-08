Сертификат о вакцинации дополнят новыми данными

Медицинские сертификаты о вакцинации от коронавируса и перенесённом заболевании будут дополнены информацией о наличии антител к COVID-19, а QR-код с 21 февраля можно будет получить по результатам теста на антитела. Об этом говорится в приказе Минздрава, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Дополнить разделом 4 следующего содержания: 4. Информация о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (при наличии), — сообщается в документе.

Отмечается, что срок действия сертификата по результатам теста на антитела составит шесть месяцев с даты получения результатов.

Ранее сообщалось, что совет Госдумы единогласно принял решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что инициативу уберут из поручений главы государства. По его словам, такое решение было принято в связи с изменением эпидемиологической ситуации в стране.

Как подчеркнула перед этим вице-премьер Татьяна Голикова, второе чтение документа отложили из-за «высокой неопределённости» ситуации с распространением коронавируса.