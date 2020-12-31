Сертификат о прививке от COVID-19 начали выдавать через «Госуслуги»

https://static.news.ru/photo/0f71383a-4cec-11eb-8361-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Россияне, сделавшие прививку от коронавируса, могут получить сертификат о вакцинации на сайте госуслуг, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Соответствующий сервис заработал с 1 января.

С 1 января заработал новый функционал в системе маркировки лекарственных препаратов и ведения пациентов, вакцинированных против коронавирусной инфекции, — сказал он в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

Жители РФ могут получить документ в электронном виде через личный кабинет сервиса. Система работает в автоматическом порядке, передаёт ТАСС.

Накануне первый заместитель главы общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров отправил запрос руководителю Минздрава РФ Михаилу Мурашко с просьбой обсудить вопрос о внесении во внутренние и загранпаспорта жителей РФ данных о прививках.

В документе говорится, что во всём мире рассматривают вопрос официального фиксирования фактов получения прививки от нового коронавируса. Однако популярно мнение, что подобные «паспорта вакцинированных» противоречат этике.

Ранее NEWS.ru сообщал, что введение специальных паспортов, удостоверяющих, что человек получил прививку от коронавируса, чревато нарушением прав человека, поэтому эта дискриминационная практика должна оспариваться в суде. Такое мнение высказал политолог НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.