Серию игр S.T.A.L.K.E.R. перевыпустят для консолей Insider Gaming: открылись предзаказы на сборник игр S.T.A.L.K.E.R. для консолей

Фото: Epic Games

Японские ретейлеры открыли предзаказы на сборник S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy, в который вошли все игры серии, сообщает Insider Gaming. По информации издания, оригинальные проекты впервые станут доступны на консолях.

На различных японских розничных сайтах недавно начались предварительные заказы на невиданный ранее продукт S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy, - говорится в публикации.

Согласно утечке, страницы сборника появились на таких сайтах, как Biccamera, Neowing и Rakuten Books. Он будет включать игры S.T.A.L.K.E.R.: «Тень Чернобыля», S.T.A.L.K.E.R.: «Чистое небо» и S.T.A.L.K.E.R.: «Зов Припяти».

Уточняется, что официальный релиз сборника ожидается 27 июня. Продавать его будут за $40 (около 3,7 тыс. рублей). Японские ретейлеры продают лишь версию сборника для PS4, однако предполагается, что он также выйдет и на консолях Xbox.

Ранее главный редактор IXBT.games, игровой журналист Виталий Казунов рассказал, что официально компания GSC Game World не будет продавать «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» на территории России, однако ее можно будет купить на специальных сервисах без системы защиты. По его словам, релиз игры состоится во второй половине 2024 года.