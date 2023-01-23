Серийного убийцу кошек отправят за решетку Серийного убийцу кошек Кривякова приговорили к 2,5 года тюрьмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Черемушкинский суд Москвы приговорил серийного убийцу кошек Олега Кривякова к 2,5 года тюремного заключения, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, мужчина выслеживал четвероногих на своей машине, а после стрелял по ним из пневматики. В общей сложности он убил около десяти кошек. Столь большой срок является редкостью для подобных преступлений.

Его признали виновным в жестоком обращении с животными (статья 245 УК РФ) и хулиганстве (статья 213 УК РФ). Кривякова отправят в колонию-поселение.

О преступлениях 31-летнего менеджера стало известно в июне 2022 года. После задержания мужчина попытался оправдать отстрел четвероногих тем, что он калечил только тех животных, которые были заражены опасными вирусами и бактериями.

В Уфе ранее мужчина избил собаку, зашедшую погреться в магазин. Питомец ненадолго отбился от хозяина и забежал в магазин на бульваре Молодежи. Вслед за собакой туда зашли молодые люди, которые захотели вывести ее из помещения. Сразу это сделать не удалось, тогда один из мужчин принялся бить животное. Хозяин собаки заявил, что обратится в правоохранительные органы.