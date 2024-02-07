Сериал про поющие унитазы Skibidi toilet проверят на пропаганду алкоголя Mash: Росдетство проверит сериал Skibidi toilet на пропаганду алкоголя

Фото: DaFuq!?Boom!/youtube

Сериал Skibidi toilet на платформе YouTube про поющие унитазы проверят в Международном центре по делам детей (Росдетство), сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, специалисты выяснят, не присутствует ли в видеороликах пропаганда алкоголя и азартных игр.

Как передает канал, в полицию обратился житель Москвы, сын которого начал смотреть ролики, где из унитазов вылезают человеческие головы и начинают петь песни. Первый эпизод веб-сериала вышел 8 февраля 2023 года. За прошедший год было опубликовано 70 роликов, каждый из которых собирает десятки миллионов просмотров.

Ранее в России потребовали запретить суперхит певца Ицыка Цыпера, который за несколько недель собрал на YouTube 8 млн просмотров. Инициатором идеи выступили представители движения «Ветераны России», они обратились с жалобой в прокуратуру. Общественники усмотрели в композиции под названием «Дымок» пропаганду употребления наркотиков.

Позднее клип «Дымок» заблокировали к просмотру на YouTube для российских пользователей. При попытке открыть ролик на экране видеохостинга появляется сообщение о том, что видео недоступно из-за требования государственных органов. При этом в Роскомнадзоре сообщили, что не получали решения судов о признании запрещенным к распространению видео Ицыка Цыпера.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.